نموذج مُشرف.. الفنان محمد عبلة يحصل على وسام جوته لعام 2022 من ألمانيا

حصل محمد عبلة، الفنان التشكيلي على وسام جوته لعام 2022، وهو أرفع وسام تمنحه ألمانيا للشخصيات المؤثرة في الثقافة والعلوم، وهذا الوسام تقديرًا لعمله الفني وقيامه بدور همزة الوصل بين مصر وأوروبا في الفنون التشكيلية .



قال الفنان محمد عبلة عبر خاصية "زووم" ببرنامج "صباحك مصري" والمُذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، :" الجائزة بالنسبالي حاجة مهمة جدًا وخصوصًا اني على علم بالثقافة الألمانية وعارف دور جوته في الفكر والثقافة"، معقبًا :" أن يقترن اسمي باسم جوته ده حاجة جميلة جدًا وشرف كبير ليا".



وأضاف "عبلة"، :" خلال مسيرتي الفنية كنت بحاول أنقل صورة من الفن المصري والعربي لأوروبا .. وكنت بنقل أخر صيحات الفن لما كنت باجي من أوروبا"، متابعًا :" الفن عشان ينتقل للمتلقي بصورة صحيحة يجب أن يكون الفنان صادق ".



