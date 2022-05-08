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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بجنيه واحد.. ننشر ضوابط عقد لجان خاصة للطلاب في الامتحانات حال مرضهم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

حدّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط عقد لجان خاصة في الامتحانات لطلاب المدارس في حالة مرضهم.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم، إنه لابد من تقديم هذا الطلب قبل موعد الامتحان بـ 3 أيام على الاقل اذا كان الطالب موجوداً يمستشفى حكومي عام، وأعدت اللجنة الطبية المركزية تقريرًا بحالته ثم تسليمه للمديرية أو الإدارة التعليمية بمعرفة ولي الأمر قبل موعد انعقاد الامتحان بأسبوع على الأقل.

وأضافت انه يقبل الطلب ايضا في في حالات المرض الفجائية او حدوث حادث للطالب ليلة الامتحان او اثنائه ، على ان يتعهد ولي الامر في هذه الحالة بتقديم تقرير اللجنة الطبية المركزية المختصة في موعد غايته يومان من تاريخ تقديم الطلب.

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وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه لابد من تقديم تقرير اللجنة الطبية المركزية عن حالة الطالب الموجود بمستشفى حكومي قبل موعد انعقاد الامتحان والذي يسلم لولي الامر بناء على كتاب موجه للجنة الطبية من الادارة التعليمية المختصة ، ويقدم قبل موعد انعاقد الامتحان بأسبوع على الأقل.

أما في الحالات المرضية الفجائية فقد أكدت وزارة التربية والتعلليم أنه يتم عقد لجان خاصة لامتحان الطالب على ان يقدم التقرير الطبي في موعد غايته يومين من وقوع احالة المرضية الفجائية وتقديم الطلب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه لابد من تقديم أي تقرير او شهاد طبية توضح الحالة المرضية للطالب وتبين ما اذا كان الطالب يستطيع تأدية الامتحان دون ان يلحق به أي ضرر بسبب امتحانه اثناء المرض (إن وجدت) ، مع ارفاق صورة شخصية.

وقالت وزارة التربية والتعليم: يتم دفع جنيه واحد قيمة طابع تعليم لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية يلصق على الطلب .

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