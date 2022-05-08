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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

التضامن: غلق باب التقديم لحج الجمعيات الخميس المقبل.. ولا نية لمد الفترة

صدى البلد

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن غلق باب التقديم للراغبين من أعضاء الجمعيات الأهلية في أداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م، يوم الخميس المقبل.
 
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه لا نية لمد فترة التقديم عن موعدها المحدد في ظل ضيق الوقت المتبقي على موسم الحج، حيث تم فتح باب التقديم للراغبين بداية من يوم 24 إبريل الماضي ونستمر في تلقي طلبات التقديم حتى الخميس المقبل.
 
وأضافت القباج أن الوزارة حريصة على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، حيث يقوم مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء التعاقدات الخاصة بالفنادق والنقل والإعلان عن برنامج رحلة الحج  وتكلفتها عقب غلق باب التقديم للحج وقبل إجراء القرعة، والمقرر لها خلال منتصف الشهر الجاري، خاصة أن هذا العام  سيشهد تنفيذ مستوى واحد فقط لرحلة الحج" المستوي الاقتصادي" في ضوء العدد المنفذ هذا العام.
 
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها، أن يكون مسجلا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية مقيدة قبل 1/1/2022م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، وألا يزيد سن المتقدم علي 65 عامًا، بالإضافة إلى حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا، وأن يكون قادرًا على أداء المناسك وخال من الأمراض المستعصية التى تحددها وزارة الصحة، وتقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك.
 
كما سيتم تسجيل بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية، ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا في جهة واحدة فقط سواء في التضامن أو الداخلية أو السياحة، وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة.
 
الجدير بالذكر أن وزارة التضامن  الاجتماعي شكلت غرفة عمليات بالمؤسسة القومية لتيسير الحج لمتابعة إجراءات تسجيل الحجاج المتقدمين وتم تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين على رقم (0237619909)، كما أن استمارات التقديم للحج متاحة بجميع مديريات التضامن الاجتماعي بالمجان لكافة أعضاء الجمعيات ممن تنطبق عليهم الشروط، وعلى موقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج ، وهو كالتالي : ‏http://hajjfoundation.org.eg.

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التضامن: غلق باب التقديم لحج الجمعيات الخميس المقبل.. ولا نية لمد الفترة

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