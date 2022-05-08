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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش العراقي يوقع عقودًا مع أمريكا وفرنسا لاستيراد أسلحة متطورة

الجيش العراقي يوقع
الجيش العراقي يوقع عقودا مع أمريكا وفرنسا لاستيراد أسلحة متط

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، عن توقيعها عقودًا مع أمريكا وفرنسا لاستيراد أسلحة متطورة وتعزيز صنف المدفعية.

ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، قال قائد صنف المدفعية في الوزارة اللواء الركن عبد العرداوي، في تصريح خاص للوكالة: إن "الوزارة أبرمت عقوداً مع فرنسا وأمركا في استيراد أسلحة متطورة، ومنها صنف المدفعية الذي أثبت في الفترة الأخيرة وبكل جدارة وبفعالية تأثيره في جميع المعارك مع عصابات داعش الإرهابية".

وأوضح العرداوي أن "الدولة مستمرة في تطوير الأسلحة لدى الأجهزة الأمنية في استيراد مدافع ذات الذراع الطويلة التي تستهدف العدو على مسافات، بعيدة بعدما أثبتت وبفعالية تأثيره في المعارك، حيث تعتبر أفضل من الطائرة والبندقية".

وأكد أن "الدولة مهتمة في استيراد صنف المدافع لفرض سيطرتها على كل من يسيء إلى الدولة والأجهزة الأمنية، حيث يكون استخدامها فعالاً وبشكل كبير على العدو".

وأشار إلى أن "استيراد أصناف من المدافع الجديدة سيكون ضمن الاتفاقيات مع الدول الأوروبية".

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