أخبار التوك شو.. الأرصاد: طقس اليوم حار نهارا على أغلب الأنحاء.. نيللي كريم عن فاتن أمل حربي: متخيلتش المسلسل يعمل الضجة الكبيرة دي

تناولت برامج التوك شو، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

زراعة القليوبية: 11 صومعة بالمحافظة لاستلام وتوريد الأقماح | شاهد

قال المهندس حسن زايد ، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية ، إن الوزارة بالتنسيق مع المحافظة وجهت بحد كافة الجهود لعملية توريد القمح ، مضيفا أنه تم الحصر الكامل للمساحات المزروعة بالقمح بالمحافظة بإجمالي 150 ألف فدان.

باحث اقتصادي: الاستثمار في أصول الدولة آمن ومربح.. فيديو

قال الدكتور محمد البهواشي، الباحث الاقتصادي، إن خطوة طرح شركات مملوكة للدولة ذات قوائم مالية قوية سيحدث نوعا من الزخم لدخول مستثمرين مصريين وأجانب في السوق المصري للمشاركة في أصول الدولة.

رئيس قسم المناعة السابق: كورونا لم يعد يسبب إصابات حادة بالرئة.. فيديو

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس سابقاً، أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا أصبحت أقل في الفترة الحالية فى شدتها مقارنة بالفترة الماضية، حيث أن سلالة أوميكرون شدتها أقل بكثير وأعراضها تشبه أعراض الإصابة بنزلات البرد.

نيللي كريم عن فاتن أمل حربي: متخيلتش المسلسل يعمل الضجة الكبيرة دي

قالت الفنانة نيللي كريم: أنا لا أطرح قضية، وإنما أقدم عمل درامي جيد ومن خلاله يمكن طرح القضية، لأن الاستمتاع بالمشاهد مطلوب في العمل.

محمد ثروت: التاجي واخد مني موقف وبيعاملني وحش زي شكيب الإسكندراني

قال الفنان محمد ثروت، إن الأصداء على دوره في مسلسل "فاتن أمل حربي" إيجابية، مضيفا: "الناس بيندهوني شكيب الاسكندراني خلاص".

طفلتا فاتن أمل حربي تتحدثان عن كواليس المسلسل | شاهد

استضاف برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، طفلتي مسلسل "فاتن أمل حربي"، وهما فيروز عبد الله وريتال ظاظا.

الزراعة : نستهدف الوصول لزراعة مليون فدان من القمح على مستوى الجمهورية | فيديو

أكد الدكتور محمد القرش ، المتحدث باسم وزارة الزراعة ، أن منطقة توشكي من المناطق الواعدة في الزراعة ، واستطاعت الدولة المصرية توفير الاستثمارات الجيدة للمنطقة ، وتوفير المتطلبات التي تحتاجها ومنها المياه والكهرباء ، متابعا : " زرعنا في توشكي السنة دي 220 ألف فدان بإجمالي التاجية 550 ألف طن قمح " .

الأرصاد : طقس اليوم حار نهارا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 32

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في القاهرة الكبرى وباقي محافظات مصر، قائلة إن اليوم البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية وستؤدي إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بقيم من 4 لـ 5 درجات مقارنة بالأمس .

شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة ستكون غدًا الإثنين، حيث ستسجل العظمى على القاهرة الكبرى مابين الـ 33 و الـ 34 درجة مئوية، مردفة أن الأجواء خلال هذا الأسبوع ستكون أجواء حارة خلال فترة النهار ولطيفة خلال فترة الليل.

فريق مصري ينجح في تحقيق المركز الثاني في المسابقة العالمية لتوقع الزلازل .. تفاصيل

تحدث الدكتور عمر محمد ، رئيس الفريق المصري الحاصل على المركز الثاني في المسابقة العالمية لتوقع الزلازل عن كواليس الفوز والمسابقة ، قائلا إن المسابقة من أكبر المنافسات التنافسية العالمية في توقع الزلازل ، وشارك فيها أكثر من 1000 مبرمج وباحث من 26 دولة مختلفة حول العالم بإجمالي 616 فريقا عالميا.

أسعار الذهب اليوم الأحد فى الأسواق

استعرض برنامج "صباح البلد" من تقديم الإعلامية لميس سلامة و الإعلامي محمد جاد والمذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب، الأحد 8- 5 -2022 في القاهرة والمحافظات.