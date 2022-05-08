اليونان مستنكرة هجوم سيناء: نقف بحزم مع صديقتنا المقربة مصر

أدانت اليونان اليوم الأحد بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس السبت في سيناء واستهدف محطة رفع مياه شرقي قناة السويس، ما أسفر عن مقتل ضابط و10 مجندين وإصابة 5 آخرين.

وكتبت وزارة الخارجية اليونانية، تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" اليوم الأحد قالت فيها: "ندين بشكل قاطع الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطة مياه في سيناء وأسفر عن مقتل أفراد من الجيش المصري.. أفكارنا مع الضحايا وعائلاتهم. ونعرب عن تضامننا ووقوفنا بحزم مع أصدقائنا المقربين من الحكومة والشعب المصري".

وكان العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للجيش، أعلن أمس السبت، أن هجوما مسلحا استهدف محطة رفع مياه شرقي قناة السويس وأسفر عن مقتل ضابط و10 مجندين وإصابة خمسة آخرين.

وقال المتحدث، في بيان على حسابه بموقع "تويتر"، إن القوات نجحت في إحباط "هجوم إرهابي" على إحدى محطات رفع المياه في سيناء، شرقي قناة السويس، وأنها اشتبكت مع "العناصر التكفيرية"، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد.

وأضاف أنه جارِ مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.

من جانبه، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن "العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب".