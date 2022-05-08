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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لتحويلها لمركز سياحي.. اقتراحات النواب توافق علي إنشاء محطات صرف صحي بالقوصية

أثناء اجتماع لجنة
أثناء اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب

وافقت اليوم لجنة الإقتراحات والشكاوي على الاقتراح المقدم من النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب عن دائرة شمال أسيوط، إلى وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية، بشأن سرعة إنشاء محطات للصرف الصحى، تمهيدا لتحويل مركز القوصية إلى مركز سياحى أثرى جاذب للسياحة الدينية من مختلف دول العالم لزيارة مسار العائلة المقدسة، بمركز القوصية.

وأوضح النائب أن مركز القوصية يعتبر نموذجاً يُحتذى فى المشاركة المجتمعية لإنشاء محطات الصرف الصحى، بعد قيام أبناء القرى بجمع الأموال وأيضاً التبرع بقطع أراضى لإنشاء المحطات.

وأشار إلى أنه تمت معاينة المناطق المخصصة لإقامة هذه المحطات، والتي يجب الإسراع في تنفيذها خوفا من وقوع المنازل علي أهلها، بسبب ارتفاع المياه الجوفية في عدد من القرى وهى ( رزقة الدير المحرق – عنك – الحبالصة – السراقنا – عرب الجهمة – الانصار – المنشاه الكبرى – بلوط – التمساحية – بوق – بنى زيد – بنى قرة – عرب التتالية – الحرادنة – القصير – دير القصير – عرب فزارة – عرامية الديوان – ابوخليل).

وأكد النائب أنه جارى أيضا تدبير وجمع مبالغ مالية لشراء قطع أراضى تصلح لإنشاء محطات رفع للصرف الصحى بقرى " الشيخ عون الله – عرب الشيخ عون الله – بنى يحيى – عزبة روفائيل– الشيخ حريز.

ووافقت اللجنة اليوم على الإقتراح، بالإجتماع المنعقد عقب انتهاء الجلسة العامة مباشرة، وذلك بحضور نائب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد.

 

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الصرف الصحى محطات الصرف الصحي مركز القوصية وزير التنمية المحلية مسار العائلة المقدسة

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