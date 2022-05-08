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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برنامج السفيرة عزيزة يقدم خالص التعازي لشهداء الجيش المصري|فيديو

برنامج السفيرة عزيزة
برنامج السفيرة عزيزة

قدم برنامج " السفيرة عزيزة " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " خالص التعازي لأهالي شهداء الجيش المصري والذي راحوا ضحية حادث إرهابي بالأمس . 

ووكان العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للجيش، أعلن أمس السبت، أن هجوما مسلحا استهدف محطة رفع مياه شرقي قناة السويس وأسفر عن مقتل ضابط و10 مجندين وإصابة خمسة آخرين.

وقال المتحدث، في بيان على حسابه بموقع "تويتر"، إن القوات نجحت في إحباط "هجوم إرهابي" على إحدى محطات رفع المياه في سيناء، شرقي قناة السويس، وإنها اشتبكت مع "العناصر التكفيرية"، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد.

وأضاف أنه جارِ مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.

السفيرة عزيزة شهداء الجيش المصري برنامج السفيرة عزيزة المتحدث العسكري للجيش توك شو

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