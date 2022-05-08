نائب رئيس البنك الزراعى : حريصون على دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة

أكد سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي المصري حرص البنك على دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بالقطاع الزراعي من خلال الحلول التمويلية التي تستهدف تنمية وتطوير القطاع الزراعي.

جاء ذلك على خلفية قيام كل من البنك الأهلي المصري بصفته وكيل للتمويل والبنك الزراعي بصفته وكيل الضمان بتوقيع عقد قرض لصالح الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية بإجمالي مبلغ ثلاثة مليار جنيه بغرض توفير التمويل المناسب لتنفيذ المرحلة التجريبية من منظومة الري بمحافظتي بني سويف والقليوبية وذلك كمرحلة أولية ليتم تطبيقها بعد ذلك في جميع المحافظات.

وأوضح عبد الصادق أن هذا القرض يهدف إلى مساعدة أصحاب الأراضي الزراعية الموجودة بالوادي والدلتا لتوفير تمويل تكاليف تأهيل المساقي وتجهيزها والتحول إلى استخدام شبكات الري الحديث وذلك بالتعاون مع وزارتي الزراعة والموارد المائية والري، الأمر الذي يسهم في تنمية القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاجية، مما يؤدي إلى تدعيم الريادة التي تتمتع بها مصر في هذا المجال ويساهم في توفير احتياجات السوق المصري من المحاصيل الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.