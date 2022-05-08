تدريبات بدنية قوية لفريق الأمل بالزمالك

خاض لاعبو فريق الأمل بنادي الزمالك، فقرة تدريبات بدنية قوية على هامش المران الأول لهم اليوم الأحد الذي أقيم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.



وقام أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد، بوضع برنامج بدني وتأهيلي خاص لمجموعة اللاعبين لرفع معدل اللياقة البدنية بشكل تدريجي، خاصة في ظل تواجد معظمهم في راحة خلال الأيام الماضية بعد انتهاء دوريات الجمهورية الخاصة بهم.

وأدى اللاعبون تدريب بالجري الخفيف بمحيط الملعب، أعقبها تدريبات تأهيلية من أجل تنشيط العضلات وحرص الجهاز الفني على متابعة أداء اللاعبين للتدريبات البدنية.