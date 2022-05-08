تفاصيل المران الأول لفريق الأمل بنادي الزمالك

شهد المران الأول لفريق الأمل بنادي الزمالك تواجد ٢٢ لاعبا لخوض التدريب على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء .

وتم تكوين فريق الأمل وفقا للاستراتيجية المتبعة من قبل إدارة الكرة والجهاز الفني لاختيار أفضل العناصر المميزة من الشباب والناشئين للانضمام للفريق الأول .

وضمت المجموعة المتواجدة بالمران الأول لفريق الأمل كل من :

حراسة المرمى... محمد نديم ، السيد عطية من مواليد "٢٠٠١" ، معاذ علاء الدين "٢٠٠٣" ، محمود أشرف الشناوي "٢٠٠٤".

و اللاعبون هم: حاتم محمد سكر "٢٠٠١"، محيي جمعة "٢٠٠٣" ، أحمد رفاعي "٢٠٠٣" ، محمد حمدي "٢٠٠٠"، محمد طارق "٢٠٠٢" ، إبراهيم محمد "٢٠٠١" ، محمد حسام "بيسو" "٢٠٠١" ، ماجد هاني "٢٠٠٣" ، أحمد عبدالرحيم ايشو "٢٠٠٣" ، طارق علاء "٢٠٠٣" ، محمد خضري "٢٠٠٢" ، كريم محمد "٢٠٠١" ، مصطفي طارق مصطفي "٢٠٠١" ، كريم عبدون "٢٠٠٣" ، يوسف أسامة نبيه "٢٠٠٠" ، علي ياسر "٢٠٠٣" ، حسام أشرف "٢٠٠١" ، أحمد زكي "١٩٩٩".