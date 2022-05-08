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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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رياضة

تفاصيل المران الأول لفريق الأمل بنادي الزمالك

صدى البلد

شهد المران الأول لفريق الأمل بنادي الزمالك تواجد ٢٢ لاعبا لخوض التدريب على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء  .
وتم تكوين فريق الأمل وفقا للاستراتيجية المتبعة  من قبل إدارة الكرة والجهاز الفني  لاختيار أفضل العناصر المميزة من الشباب والناشئين للانضمام للفريق الأول .

وضمت المجموعة المتواجدة بالمران الأول لفريق الأمل كل من : 
حراسة المرمى... محمد نديم ، السيد عطية من  مواليد "٢٠٠١" ، معاذ علاء الدين "٢٠٠٣" ، محمود أشرف الشناوي "٢٠٠٤".
و اللاعبون هم:  حاتم محمد سكر "٢٠٠١"، محيي جمعة "٢٠٠٣" ، أحمد رفاعي "٢٠٠٣"  ، محمد حمدي "٢٠٠٠"، محمد طارق "٢٠٠٢"  ، إبراهيم محمد "٢٠٠١"  ، محمد حسام "بيسو" "٢٠٠١" ، ماجد هاني "٢٠٠٣" ، أحمد عبدالرحيم ايشو "٢٠٠٣" ، طارق علاء "٢٠٠٣" ، محمد خضري "٢٠٠٢"  ، كريم محمد "٢٠٠١" ، مصطفي طارق مصطفي "٢٠٠١" ، كريم عبدون "٢٠٠٣" ، يوسف أسامة نبيه "٢٠٠٠" ، علي ياسر "٢٠٠٣"  ، حسام أشرف "٢٠٠١" ، أحمد زكي "١٩٩٩".

فريق الأمل الزمالك نادي الزمالك Sports Fitness

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