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أخبار البلد

مايا مرسي قرار تشكيل لجنة لاختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة تحقق العدالة

صدى البلد

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بخالص التحية والتقدير الى المستشار حماده الصاوي النائب العام ، لإصداره قرارات بتشكيل لجنة لاختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة على مستوى الجمهورية ، وذلك ضمن استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمى.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها بهذه القرارات التي سوف تساهم بصورة كبيرة في تحقيق العدالة الناجزة مما يساهم في سرعة فضِّ منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة، وتسهيل إيتاء المرأة الحاضنة كافَّة حقوقها دون تحملها مشقة أو عناء ، و تيسير الإجراءات على المواطنين، وسرعة إنهائها، وحسن تقديم الخدمات إليهم ، مما يساهم في تخفيف المعاناة عن كاهل الأسر المصرية ،  مشددة على أن هذه القرارات تؤكد علي الجانب الإنساني للنيابة العامة وقضاء الأسرة ، مما ينعكس في تحقيق استقرار الأسرة المصرية، ومن ثَمّ المجتمع بأسره

يذكر أنه وفقًا للكتاب الدوري رقم ٢ لسنة ٢٠٢٢  ، صدر قرار رقم ٦١١ لسنة ٢٠٢٢ والذي أُلغي بموجبه العمل ببعض الدفاتر واستبدالها بدفاتر الكترونيه لتسهيل واختصار إجراءات الدورة المستندية لنيابات الأسرة على مستوى الجمهوريه وذلك لسرعه فض منازعات حيازه مسكن الزوجيه والحضانه والتسهيل ايتاء المراه الحاضنه كافه حقوقها دون تحملها مشقه او عناء ويتضمن القرار الاجراءات المنظمه لتلقي الطلبات دون اشتراط اللجوء الى جهه الشرطه مسبقا والتوجيهات الاداريه اللازمه لتنفيذ هذا القرار.

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