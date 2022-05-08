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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في برقيتي عزاء للرئيس السيسي ووزير الخارجية ..

السنيورة: خالص العزاء لمصر العزيزة في ضحايا الحادث الإرهابي الغادر غرب سيناء

فؤاد السنيورة
فؤاد السنيورة

استنكر رئيس وزراء لبنان فؤاد السنيورة الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له أمس، السبت، إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء، وأسفر عن مقتل 10 مجندين وضابط.

وأرسل السنيورة برقية عزاء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، للتعزية في ضحايا الجيش المصري، جراء هذا العمل الإرهابي الغادر الذي استهدف "مصر العزيزة".

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية الاعتداء الإرهابي في سيناء، وعبرت عن تضامنها ووقوفها إلى جانب الحكومة والشعب المصري، مجدّدة ثقتها بقدرة المصريين على التصدي للإرهاب وهزيمته.

وتقدمت الوزارة بأحرّ التعازي من أسر الضحايا، وتمنياتها للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.

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