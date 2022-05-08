خارجية الشيوخ تنعى شهداء الواجب.. وتؤكد استكمال اقتلاع جذور الإرهاب

نعت النائبة الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وأمين الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة في حادث الهجوم الإرهابي على إحدى محطات رفع المياه بغرب سيناء، والذي أسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود ، وإصابة 5 آخرين.

وأوضحت ان هذه العمليات الارهابية ستزيد المصريين عزيمة وإصرارا على استكمال خطى مجابهة الإرهاب.

وأكدت سليمان نجاح الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية والقوات المسلحة للقضاء على بقايا الارهاب التي باتت محاصرة في أضيق نطاق حيث تم اقتلاع جذوره، وتضييق الخناق على العناصر التكفيرية التي تريد النيل من أمن واستقرار وطننا الغالي.

وشددت على ان قواتنا المسلحة سوف ترد على هذه الهجمات، كما أن القيادة السياسية لن تسمح لهؤلاء الارهابيين بالنيل من عزيمة وإصرار القوات المسلحة والشعب المصري في استكمال اقتلاع جذور الارهاب.