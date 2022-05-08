يضم 286 سريرا.. افتتاح مستشفى العاشر من رمضان بتكلفة مليار جنيه قريبا

تفقد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، مستشفى العاشر من رمضان الجامعى للإطمئنان على التجهيزات الموجودة من الفرش الطبى وغير الطبى وسيارات الإسعاف المجهزة والوقوف على جاهزية المستشفى للتشغيل.

بدأت الجولة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء من أبطال القوات المسلحة الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة فداءاً لوطننا الغالى مصر، إثر الحادث الرهابى الغاشم بالأمس بغرب سيناء.

وأعرب الدكتور عثمان شعلان، عن سعادته بهذا الصرح الطبى الذى يعد الأول من نوعه فى هذه المنطقة لخدمة أهالى العاشر من رمضان والمناطق المجاورة، لتقديم خدمة طبية ورعاية متميزة تضاف لسلسة المشروعات الكبرى التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما وجه رئيس الجامعة بضرورة استكمال التجهيزات اللازمة تمهيداً لافتتاح المستشفى والتشغيل قريباً.

جدير بالذكر أن مستشفى العاشر من رمضان بلغت تكلفته الإجمالية ما يقرب من مليار جنيه ويضم 286 سرير منهم 60 سرير عناية مركزة و6 غرف عمليات و4 غرف مناظير، إضافة إلى المبنى التعليمى الذى يعد اضافة طبية وتعليمية لجامعة الزقازيق بمدينة العاشر من رمضان.

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