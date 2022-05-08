بدء عرض واحد تاني في السينما الأمريكية والأوروبية 13 مايو

ذكرت الشركة المنتجة لفيلم "واحد تاني" للفنان أحمد حلمي أنه سيتم عرض الفيلم في دور العرض الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية يوم 13 مايو الجاري، بواقع 40 نسخة بولايات أمريكا.



وكان فيلم "واحد تانى" قد انطلق فى دور العرض المصرية ليلة الأحد الماضي الموافق وقفة عيد الفطر المبارك، وحقق نجاحاً كبيراً، إذ تصدر شباك تذاكر الموسم السينمائي، واستطاع تحقيق 32 مليون جنيه إيرادات في أول أسبوع عرض.



الفيلم بطولة أحمد حلمي، روبي، نسرين أمين، عمرو عبدالجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف، منهم عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.



يذكر أن موسم عيد الفطر السينمائي يعرض فيه بجانب "واحد تاني" فيلمي "العنكبوت" بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزي وريم مصطفى ومحمد لطفى وزكي فطين عبد الوهاب، من إخراج أحمد نادر جلال، و"زومبي" بطولة على ربيع وحمدى الميرغنى وهاجر أحمد وكريم عفيفى وويزو ومحمد محمود وإخراج عمرو صلاح.