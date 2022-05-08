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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يتفقد أعمال تنفيذ مشروعات حياة كريمة بـ قرى ملوي

محافظ المنيا يتفقد
محافظ المنيا يتفقد مشروعات حياة كريمة بملوي

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بمركز ملوي، وذلك لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات والوقوف على جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها ، حيث تعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أهم وأضخم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة.

جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ملوي.  عدد من أعضاء مجلس الشيوخ  والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، وممثلي جهاز التعمير ودار الهندسة وعدد من الجهات المعنية.

قال المحافظ، إنه يجرى العمل على قدم وساق في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " في 19 قطاع خدمى، حيث يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي أطلقه  رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، بإجمالى 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، في المرحلة الاولي، وتم إدراج مركزي بنى مزار وسمالوط في المرحلة الثانية للمبادرة.

شملت جولة المحافظ تفقد، أعمال إنشاء مدرسة تونا الجبل للتعليم الأساسي وكذلك مجمع خدمات المواطنين بالقرية  ، كما تابع محافظ المنيا خلال جولته بدء العمل في إنشاء الوحدة الصحية بقرية تونا الجبل .

كما شملت جولة "القاضي" ، تفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية دروة ،حيث تم تنفيذ أكثر من 85% من الأعمال بالمجمع .

أكد المحافظ أنه تجرى متابعة مؤشرات تنفيذ كافة مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، بشكل يومي، إلى جانب الاجتماع الأسبوعي لمتابعة نسب التنفيذ، وتذليل العقبات ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان الانتهاء من تلك الأعمال وفقاً للجدول الزمنى الموضوع، وتحقيقاً لرؤية القيادة السياسية في توفير حياة كريمة للمواطنين.
 

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