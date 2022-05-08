كنز صحى.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العدس الاصفر؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فوائد فوائد العدسالأصفر للجسم والبشرة .
فوائد العدس الأصفر للجسم والبشرة ما يلي :-
-يفتح البشرة ويوحد لونها، ويزيل البقع الداكنة، والتصبغات الجلدية.
-يمد الجسم بالطاقة والنشاط.
- يمد الجسم بنسبة عالية من الفيتامينات، والمعادن، وكميات قليلة من الدهون والكربوهيدرات.
-يقوي الأسنان، ويحافظ على صحتها.
-يقوي العظام، ويعزز كثافتها، ويقلل خطر الإصابة بهشاشة العظام.
-يطرد السموم من الجسم.
- يقوي الدم، ويساعد الجسم على صنع الهيموجلوبين.
-يحسن أداء الجهاز الهضمي؛ لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تنظم عملية الأيض وتسهلها، ويقي الجسم من الإصابةبالإمساك واضطراب القولون العصبي.
-ينظم مستوى السكر في الدم. يخفض مستوى الكولسترول الضار في الدم، ويرفع مستوى الكولسترول الجيد، وبالتالي يعزز صحة القلب،ويقلل خطر الإصابة بأمراض القلب، والشرايين، والسكتات الدماغية.
-يخفف الوزن، ويكافح السمنة، ويعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة.
- يمنع حدوث تشوهات خلقية في الأجنة.
-يعالج آلام الصداع.
- يدر البول.
- يعزز أداء الجهاز العصبي ويحمي خلايا المخ.
- يبني الكتل العضلية.
-يقلل خطر الإصابة بمرض السرطان.
-يعزز حرارة الجسم في الأيام الباردة.
- يطهر البشرة وينظف المسام، ويخلصها من الرؤوس السوداء.
-يرطب البشرة، ويقيها من الجفاف، ويمنحها النعومة والنضار والحيوية.
- يحافظ على صحة الجلد، ويقيه من الأمراض الجلدية.
- يؤخر ظهور علامات التقدم في العمر؛ لاحتوائه على خصائص مضادة للأكسدة، كما يمنع نمو وانتشار الجذور الحرة.