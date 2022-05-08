تدريبات تأهيلية لـ لاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة لـ إنبي

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتخصيص فقرة تأهيلية خاصة للاعبين بالكرة على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري للموسم الحالي 2021+2022.



واستمرت الفقرة التأهيلية بالكرة لمدة ١٥ دقيقة ، وشهدت أداء بعض التدريبات سواء بالتمرير بالقدم او الأيدي كذلك الرأس بالقفز لأعلى بين اللاعبين، بهدف زيادة المرونة وتنشيط العضلات.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة إنبي بعد غدا الثلاثاء في الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري الممتاز.