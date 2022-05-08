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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية السواح يشكون انتشار الكلاب الضالة

صدى البلد

أرسل القارئ محمد عصام شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الكلاب الضالة.

قال عصام :"نعاني نحن سكان السواح  بمحافظة القاهرة من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير مما تتسبب في الرعب للأطفال والنساء".

وتابع: أن الكلاب تنتشر بشكل كبير بالمنطقة مما يتسبب في عدم القدرة على السيطرة عليها مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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