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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بسمالوط شمال المنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

أصيب 8 أشخاص اثر حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من مدخل مركز سمالوط شمال المنيا على الطريق الزراعى القاهرة اسوان تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الامنية بالمنيا إخطارا من مأمور مركز سمالوط يفيد بحدوث تصادم بين سيارة ميكروباص رقم 1798 ن - ب - د وسيارة ربع نقل رقم 1478 ن - د - ن بالقرب من قرية قلوصنا التابعة لمركز سمالوط.

واسفر الحادث عن أصابة 8 اشخاص باصابات متنوعة بين سحجات وكدمات وتم نقلهم الى للمستشفى لتلقى العلاج.

وبالانتقال افادت التحريات الاولية ان السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث وتحرر محضر بالواقعة وتمت ازالة اثار الحادث لتسيير حركة المرور.

المنيا حادث النيابة العامة السرعة الزائدة القاهرة اسوان وقوع الحادث

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