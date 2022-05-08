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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أبطال فيلم خطأ 404 في ضيافة ست الستات | شاهد

أبطال فيلم خطأ 404
أبطال فيلم " خطأ 404 "

استضاف برنامج " ست الستات " ، والمذاع على فضائية " ، صدى البلد " أبطال الفيلم التسجيلي القصير "خطأ 404 " ، ومخرج ومؤلف الفيلم " مهند الدسوقي " .

وأوضح مخرج الفيلم " مهند الدسوقي " ، أن أسم " خطأ 404 " هو أسم تكنولوجي ، ويتحدث الفيلم عن تأثير ادمان مواقع التواصل الاجتماعي على البشر ، مضيفا : " الناس بقت مدمنة تكنولوجيا ودي بقت حياتها " .

وتابع " الدسوقي " ، أن الفيلم يهدف لعمل اسقاط فني على هذه القضية ، والتي أضرارها تؤذي الأطفال والكبار .

ومن جانبه قالت الفنانة " أشرقت مؤمن " أحد أبطال الفيلم إن الفيلم يعتبر أول عمل فني لها كفيلم ، وشاركت من قبل في مسرح الجامعة ، لافتا :" مهند عرض عليا الفيلم والشغل معاه كويس " .

واسترسلت : شخصيتي في الفيلم هي " تيك توكر “ مهتمة بالهاتف بكل كبير ، وهي قريبة جدا من شخصيتها في الواقع ” . 

خطأ 404 الفيلم التسجيلي القصير خطأ 404 برنامج ست الستات توك شو المخرج مهند الدسوقي

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