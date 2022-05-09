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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إثبات الطلاق وشروط الزوجة الثانية بمشروع قانون جديد الأحوال الشخصية

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية، المقدم من النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، شروط الزواج للمرة الثانية، حيث وضعت مجموعة من الشروط جاءت كالتالي:

- إقرار الزوج  فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية


- إذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات 


- على الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول


- فى حالة رغبة الزوج فى الزواج بأخرى  يجب عليه توثيق ذلك من خلال المحكمة 


- المحكمة تستدعى الزوجة الأولى/السابقة، وإعلامها بالزواج عليها، ولها حرية الاختيار


- يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه


- يسقط حق الزوجة فى طلب التطليق بسبب جواز زوجها بمضي سنة

وقالت النائبة أمل سلامة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون  إن هناك التزامًا دستوريًا على الدولة بحماية المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل، وأيضا ضمنا حياة كريمة والحفاظ على الأسرة المصرية.

وأوضحت أن من أهم أركان الحفاظ على الأسرة المصرية تنظيم العلاقة بين الزوج وزوجته، بما يضمن حياة مستقرة للأسرة وللأطفال، وبما يضمن عدم جور أحدها على الآخر، أو إساءة استعمال الحقوق الشرعية أو القانونية الخاصة بالأحوال الشخصية.

وأكدت أنه بمراجعة القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية نجد البعض منها أصبح لا يجوز التعامل به فى ظل المعطيات الحالية، والبعض الآخر يحتاج إلى تعديلات لسد الثغرات القانونية التى ظهرت نتاج الممارسة العملية.

قانون الأحوال الشخصية مجلس النواب النائبة أمل سلامة حياة كريمة الأسرة المصرية

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