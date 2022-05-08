مختار نوح: مصر تعيش بأمان لم نشعر به من 30 عاما.. فيديو

قال مختار نوح الباحث في الحركات الإسلاميه وعضو سابق في جماعة الإخوان ؛ إن التنظيمات مثل الإخوان وغيرها تنتهي لكن الجماعات الإرهابية لا تنتهي لأن إرهاب الفكر لا ينتهي ؛ وهو عباره عن مرض إجتماعي وطبيعي أن تنشط في مثل هذه الأيام بعض الجماعات أو الأشخاص مثل بهجت صابر وعبد الله الشريف والمجموعات التي حركتهم تركيا .

أضاف مختار نوح خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم مع الإعلامي سيد علي في برنامج حضرة المواطن أن الحرب الأوكرانية الروسية كلا الطرفين إستعانوا بالمرتزقه ليعملوا بوجبتهم وهؤلاء الإرهابيين دون الجواسيس .

أوضح الباحث في الحركات الإسلامية نفس المرتزقه يوردوا إلى سيناء ومصر في مثل هذه الأيام للضغط على مصر لإلزامها بموقف سياسي وعلني ضد روسيا والضغط عليها لوقف بعض الحركات الفكرية التقدمية التي تتبنى سياسة لم الشمل ، مؤكدا ان مصر تعيش امانا لم نشعر به من 30 عاما .

أشار نوح إلى أن عندما يتم لم الشمل ستفقد أمريكا النقاط التي بها تحاول التدخل في الأمور السياسية المصرية ؛ وستكتفي أمريكا بالحديث عن الفساد الذي يدور بداخلها وحقوق الإنسان والحيوان المفقوده لديها ؛ وسيتوقف الحديث عن الديمقراطية الوهمية الموجودة في لندن وأميركا .