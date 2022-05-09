عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية يقلل معدلات البطالة

مصطفى مدبولى رئيس
مصطفى مدبولى رئيس الحكومة

أيدت النائبة مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توجيه رئيس الوزراء بإعداد حزمة تحفيزية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى قطاعي الصحة والتعليم.

 

 خفض معدلات البطالة والفقر

وقالت “الكسان” لـ"صدي البلد"، إن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية التي تقوم بها الدولة يسهم في خفض معدلات البطالة والفقر، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مما يُسرع من عجلة البناء والتنيمة داخل الدولة، مشيرو إلى أن القطاع الخاص يعد عمود الاقتصاد المصري وشريك أساسي واستراتيجي في عملية التنمية، فضًلا عن كونه يتمتع بخبرات بشرية، والتوجه نحو الابداع والابتكار مما يدعم الاقتصاد الوطني.

وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن الحكومة تسعى لوجود اسثمارات مع القطاع الخاص، وذلك لزيادة فرص التنمية والتمويل، خاصة وأن الدولة لن تستطيع وحدها القيام بكافة المشاريع الاستثمارية، لافتة إلى عدد من القوانين التي سمحت بزيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، فضلًا عن توجيهات الرئيس في هذا الشأن خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

جاء ذلك تعليقا علي اجتماع  الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم لاستعراض سبل جذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاعي الصحة والتعليم، حضره الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد الشرقاوي، معاون وزير التعليم العالي.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء، إلى أن الدولة جادة في وضع رؤية متكاملة لتشجيع القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، لافتا إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأخيرة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، بشأن تعزيز دور القطاع الخاص الوطني، وتقديم عدد من الحوافز، والإعلان عن برنامج للمشاركة مع القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفي مدبولي أهمية العمل علي زيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية لاسيما الصحة والتعليم، موجهاً المعنيين بإعداد حزمة تحفيزية للقطاع الخاص تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في هذين القطاعين.

من جانبه، نوّه الدكتور خالد عبد الغفار، إلى التنسيق الجاري بين وزارة الصحة والهيئة العامة للاستثمار لطرح حزم استثمارية محفزة للقطاع الخاص لضخ مزيد من الاستثمارات بالقطاع الصحي، مشيراً إلى أن مصر ستحتاج على مدى العقد المقبل إلى ضخ استثمارات ضخمة في مجال الرعاية الطبية للحفاظ على صحة السكان الذين تتزايد أعدادهم سريعا، قائلاً: إن الحكومات وحدها لن تستطيع تحمّل هذه التكلفة، ويمكن استخدام رأس مال القطاع الخاص وخبرته للتأكد من حصول المواطنين في المنطقة على الرعاية الصحية التي يحتاجونها".

وأضاف الوزير، أن الانتشار الكبير للتأمين الصحي، بما في ذلك طرح الحكومة منظومة التأمين الصحي الشامل، يعني زيادة مساحة السوق المتاحة للمستثمرين في هذا المجال، كما يؤدي إلى زيادة الطلب وبالتالي زيادة العائد، كما أن مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة ستحتاج بدورها إلى خدمات طبية، وهو ما جعل هناك إمكانية للنمو وضخ مزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى أن قطاع الرعاية الصحية في مصر يتمتع بمستقبل واعد ومبشر، وإنه أحد أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار في مصر حاليا وخلال المرحلة المقبلة.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار ، إلي أن من بين أهم محفزات الاستثمار في هذا القطاع هو القاعدة السكانية الكبيرة بمصر، إلى جانب مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يطبق حاليا، بالإضافة إلى وجود الكفاءات الطبية المطلوبة، وانخفاض التكلفة مقارنة بدول أخرى.

وخلال الاجتماع، تم طرح عدد من المقترحات لتحفيز الاستثمار في قطاع الصحة، بما يسهم في زيادة عدد الأسرّة، وتقديم خدمات طبية متميزة، لاسيما من خلال إتاحة الأراضي بحق الانتفاع، وإقامة شراكات مع القطاع الخاص في إدارة المستشفيات لتحسين جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحة المقدمة، وتعزيز التغطية الصحية الشاملة.

كما تم استعراض مقترحات أخري لتحفيز الاستثمار في مجالي التعليم قبل الجامعي والجامعي، بما يسهم في استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الملتحقين بالمؤسسات التعليمية، وتحسين جودة التعليم وربطه باحتياجات أسواق العمل المختلفة، ومواكبة التطورات العالمية في هذا الصدد.

مجلس النواب مجلس الوزراء وزارة الصحة القطاع الخاص البحث العلمي التعليم العالي معدلات النمو الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب.. ارتفاع تاريخي في الأسعار اليوم والجرام يتخطى 1300 جنيه

قصة وقف الشيخ محمد علي الطاروطي من الإذاعة.. ونقابة القراء تحيله للتحقيق

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 9-5-2022

الجمهور هيرميك بالبيض.. ماذا دفع مجدي الهواري للهجوم القاسي على محمد صلاح ؟

زعيم كوريا الشمالية يلقي بـ مسئول في حوض أسماك متوحشة

بيانات كل طرف .. 6 مستندات لتسجيل الملكية بقانون الشهر العقاري الجديد

توفيت عائلة بسببك.. سر رسالة وجدت قرب حريق عقار مدينة نصر |فيديوجراف

ترشيحاتنا

رئيس وفاق سطيف: الأهلي يتفوق علي أندية الجزائر ب 50 عام

بعد ارتفاع الأسعار.. ماكرون يدعو إلى عودة الاستقلال الغذائي لـ أوروبا

رئيس المجلس الأوروبي يهرب من هجوم صاروخي خلال زيارة أوديسا الأوكرانية

عاشوا وماتوا في حضن بعض|شاهد.. أصدقاء ضحايا بحيرة قارون يروون تفاصيل الحادث

الذنوب التي لا تغفر بالتوبة .. 3 كبائر احذر الوقوع فيها

السيسي يشدد على أهمية التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«قارئ القرآن لا يهان».. لماذا رفض الشيخ محمد رفعت تكفل أمراء بعلاجه من سرطان الحنجرة؟

حار ممطر مثير للأتربة.. الأرصاد الجوية تكشف عن طقس متقلب خلال الساعات المقبلة

10 أزواج في حياة لولا صدقى.. هل أوقعت دنجوان السينما المصرية رشدي أباظة في حبائلها؟

فارس السينما المصرية ومرشح الأوسكار.. هل مات صلاح الدين الأيوبي بسبب نباتات نادرة؟

فيديو

حرمان من تأدية الامتحانات.. تعرف على عقوبات الغش في الجامعات

سعر الذهب والدولار اليوم وتطورات الأزمة الأوكرانية.. تفاصيل موجز صدى البلد الإخباري

لوسي: مشهد قتلي في مسلسل انحراف استغرق ساعات

ماكرون قبّل يدها.. فرح الديباني تتحدث عن حفل تنصيب الرئيس الفرنسي.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

اﻟﻤﺰﻳﺪ