ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد: أمطار على عدة مناطق غدا ودرجة الحرارة 41

تشهد حالة الطقس غدا الاثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، لتسجل ذروة الموجة الحارة وأعلى درجات حرارة هذا الأسبوع، حيث تصل على القاهرة إلى 34 درجة والصعيد 41 درجة.

وقات هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس غدا حار نهارا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن الظواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس غدا، سيكون هناك نشاط للشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ورغم الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، خلال الطقس غدا، فهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، بكافة الأنحاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 20

السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 18

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 23

شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 22

جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 24