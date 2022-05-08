عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد: أمطار على عدة مناطق غدا ودرجة الحرارة 41

الطقس في مصر
الطقس في مصر

تشهد حالة الطقس غدا الاثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، لتسجل ذروة الموجة الحارة وأعلى درجات حرارة هذا الأسبوع، حيث تصل على القاهرة إلى 34 درجة والصعيد 41 درجة.

وقات هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس غدا حار نهارا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

الري: أمطار خفيفة على المناطق الغربية من مصر غدا.. تفاصيل الطقس

بسبب الطقس السيئ .. تقلبات جوية عنيفة بالهند والعراق تهدد المحاصيل

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن الظواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس غدا، سيكون هناك نشاط للشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ورغم الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، خلال الطقس غدا، فهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، بكافة الأنحاء، كالتالي:
القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 20
السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 18
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 23
شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 22
جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 24

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

لمحدودى ومتوسطى الدخل| شروط الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعى

الأهلي يهزم الزمالك 32-31 ويتوج بلقب كأس السوبر الأفريقي للمرة الثانية

سعر الدولار في البنك الأهلي عقب إجازة عيد الفطر

ترشيحاتنا

ابرز انواع سيارات BMW موديل 2022 في السعودية .. صور

المستشار الألماني: الناتو ليس طرفا في صراع روسيا وأوكرانيا

فرحة نجوم الأهلي بعد الفوز على الزمالك والتتويج بالسوبر الأفريقي لليد.. شاهد

ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد: أمطار على عدة مناطق غدا ودرجة الحرارة 41

توفيت عائلة بسببك.. سر رسالة وجدت قرب حريق عقار مدينة نصر |فيديوجراف

ملك الأردن يدين الهجوم الإرهابي الجبان غرب سيناء ويؤكد تضامنه مع مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يكلف القوات المسلحة بالقضاء على العناصر الإرهابية في شمال سيناء.. فيديو وصور

هاكرز روس يهددون السلطات البريطانية بتعطيل أجهزة الأكسجين في المستشفيات

لسبب غريب.. رئيس وزراء باكستان السابق يصف نفسه بـ الحمار |فيديو

الركاب رأسا على عقب.. تعطل قطار الموت بأمريكا في الهواء

فيديو

بسبب الكلاب.. تغريم المتهم بسب وقذف الفنانة أنوشكا 15 ألف جنيه|فيديوجراف

الرئيس السيسي يكلف القوات المسلحة بالقضاء على العناصر الإرهابية في شمال سيناء.. فيديو وصور

مبروك عطية يوضح حكم تحديد نوع الجنين.. فيديوجراف

رغم عدم تحقيقه النجاح المطلوب.. بشرى: معالي ماما يشبه قصة حياتي| فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

اﻟﻤﺰﻳﺪ