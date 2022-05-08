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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باكستان: نرفض تقرير منظمة الصحة العالمية حول وفيات كورونا

صدى البلد

رفض مسئولو الصحة الباكستانية تقرير منظمة الصحة العالمية حول وفيات فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، قائلين إن باكستان أبلغت "بعناية" عن الوفيات بناءً على نظام "مصمم بدقة" للإبلاغ عن الأمراض والوفيات.

وقالت وزارة الصحة في بيان: "تم دعم كل رقم تم الإبلاغ عنه إلى جانب البيانات الداعمة بآليات فعالة وموثوقة".

وأضافت منظمة الصحة العالمية، إن الوباء أدى إلى 14.9 مليون حالة وفاة زائدة في جميع أنحاء العالم بحلول نهاية عام 2021 ، مما يشير إلى أن الأرقام لم يتم الإبلاغ عنها بشكل كبير في العديد من البلدان.

وتشمل أرقام منظمة الصحة العالمية أولئك الذين ماتوا بسبب COVID-19 وكذلك أولئك الذين ماتوا بسبب تأثير غير مباشر لتفشي المرض مثل نقص الرعاية الصحية واكتظاظ المستشفيات خلال أيام الذروة للوباء.

وتمثل عشرين دولة، حوالي 50 في المائة من سكان العالم ، أكثر من 80 في المائة من الزيادة العالمية المقدرة للوفيات من يناير 2020 إلى ديسمبر 2021 ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وكانت باكستان واحدة من 20 دولة، حيث قالت منظمة الصحة العالمية إن معدل الوفيات أعلى بثمانية أضعاف. 

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وشملت البلدان الأخرى البرازيل وكولومبيا ومصر وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيران وإيطاليا والمكسيك ونيجيريا وبيرو والفلبين وبولندا وروسيا وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة (المملكة المتحدة) وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة.

ورفضت وزارة الصحة الباكستانية أرقام الوفيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ، قائلة إن "النمذجة الدقيقة للأمراض المعدية تتطلب فهماً شاملاً للحقائق الأساسية والاعتماد فقط على الإحصائيات المتشددة ذات الافتراضات غير الواقعية قد يكون مضللاً للغاية".

وتم تصميم نظام الإبلاغ عن الأمراض والوفيات في باكستان "بدقة بمساعدة السلطات الإقليمية والمحلية وشمل آلاف الكيانات المبلغة بآليات مدمجة للتحقق المتبادل".

وتم إدخال هذه المعلومات في لوحة القيادة الرئيسية لمركز القيادة والتشغيل الوطني لـ COVID-19 - الهيئة التي أشرفت على الاستجابة للوباء في باكستان.

في حديثه إلى جلف نيوز، قال الدكتور فيصل سلطان ، المساعد الخاص السابق لرئيس الوزراء في الشؤون الصحية ، إنه يمكن أن يكون هناك هامش خطأ طفيف ولكن الوفيات 8 مرات أكثر "تتحدى المنطق". 

وقال الدكتور سلطان أن "الأنظمة الصحية لم تكن غارقة في أي وقت من الأوقات بالنسبة للأكسجين أو الأسرة" وأن "تقديرات منظمة الصحة العالمية تستند إلى الاستقراء والافتراضات الرياضية المعممة بينما تستند أرقامنا إلى البيانات الأرضية الفعلية وأنظمة الفحص المزدوجة على النحو الوارد أعلاه".

وباكستان لديها "نظام قوي" للإبلاغ عن الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا مع روابط قوية بين المرافق الصحية على المستوى الفيدرالي ومستوى المقاطعات.

وقامت إدارات الصحة بفحص الوفيات المبلغ عنها في المقابر مرة أخرى. وقال "في بلد تقطنه أغلبية مسلمة ، يتم دفن الموتى مما يعني أن أرقام المقابر هي عينة إحصائية جيدة" للتحقق من عدد الوفيات.

وقال مسئولو الصحة الحكوميون إن المقابر في المدن الكبرى تسجل العدد الرسمي لوفيات  كوفيد 19 في باكستان.

وأبلغت باكستان، التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، عن 30369 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا منذ بدء الوباء.

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