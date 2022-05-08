اللواء سمير فرج: ليبيا رجعت تاني للصفر ومصر مهددة من 4 محاور

قال اللواء سمير فرج الخبير العسكري، إن الحدث الإرهابي الذي تم امس استدعي اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف اللواء سمير فرج خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " آخر النهار " المذاع على قناة النهار، أن مجلس القوات المسلحة اجتمع لدراسة الموقف ورؤية ماذا تم في هذه المعركة هل هناك أخطاء لتجاوزها وهل هناك مطالب والاجتماع ناقش عودة الاستقرار مره أخرى في سيناء .

وأوضح أن اجتماع المجلس العسكري لم يكن فقط لتنمية سيناء لان باقي الجهات الاستراتيجية الأخرى مهدده، وليبيا عادة مره أخرى للصفر.

وكشف أن ليبيا اليوم بها حكومة في بنغازي وحكومة في طرابلس ولا يوجد سيطرة على البلاد وبمكن ان يأتي من هذا الاتجاه إرهاب والسودان أيضا نفس الأمر .

وتابع أن الرئيس اليوم راجع المحاور الاستراتيجية الأربعة، وهناك تحرشات في البحر الأبيض المتوسط بسبب الغاز.