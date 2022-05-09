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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس شخص لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية في القطامية

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات حبس شخص 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة إحدى السيدات بالإكراه.

وكان تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) قررت بأنها لدى عودتها للشقة سكنها تلاحظ لها إنقطاع التيار الكهربائى ولدى قيامها بالإضاءة من خلال هاتفها المحمول ، تلاحظ لها وجود شخص يقف خلف باب إحدى الغرف وقام بالتعدى عليها بالضرب بإستخدام ماسورة حديدية ولاذ بالفرار ، نتج عن ذلك إصابتها بجرح قطعى بالرأس وكدمات باليد.

عقب ذلك إكتشفت سرقة (هاتف محمول – مبلغ مالى –  مشغولات ذهبية) من داخل الشقة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات  ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص "فنى تبريد" "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القليوبية عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبحوزته "سلاح أبيض".

واعترف بإرتكاب الواقعة  ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه عدا المبلغ المالى ، وأقر بعدم قيامه بسرقة مبالغ مالية.

وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمته بالسرقة ، وأقرت بأنها عثرت على المبلغ المالى عقب قيامها بالبلاغ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة امن القاهرة تجديد حبس ماسورة حديد التقنيات الحديثة

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