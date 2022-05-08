ميدو: دعم إيهاب جلال واجب وطني.. والبعض يحاول إحباطه بسبب مشاكل نفسية



طالب أحمد حسام ميدو بدعم إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الوطني مشددا على أن دعمه يعد واجبا وطنيا.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لابد أن يكون هناك دعما كاملا لإيهاب جلال، أصبح مديرا فنيا لمنتخب مصر الوطني وهو مدير فني ناجح".

أضاف: "لعبت أمام إيهاب جلال كمدرب وأؤكد أن إيهاب جلال من أفضل المدربين في مصر".



وواصل: "عندما يبحث البعض عن الإخفاقات فقط لإيهاب جلال تتأكد من أنهم لديهم مشاكل نفسية، والبعض يحاول إحباط تلك التجربة قبل بدايتها مع المنتخب".



وختم حديثه قائلا: "إذا ظلمت أي شخص قبل أن يعمل، سأكون ظالما، ولن يُكرمني الله في أي شيء، لذلك لابد من تدعيم إيهاب جلال بشكل كامل".

