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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عبد المنعم سعيد: هناك وثائق أساسية للحوار الوطني تتمثل في الدستور والقوانين الملحقة به.. فيديو

عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد

قال الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن الأصل في المجتمعات وجود الحوار السياسي، ولكن متى تطرح المجتمعات فكرة الحوار السياسي.

وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع برنامج "المشهد" المذاع علي قناه "تن"، أن طرح فكرة الحوار السياسي يكون عندما يكون هناك نقاط فارقة تحتاج تفكير استراتيجي للتعامل مع بعض الأوضاع ذات الطبيعة الاستراتيجية، مثل الإرهاب وكورونا والحرب الأوكرانية وغيره.

وتابع المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، أن هناك وثائق أساسية للحوار الوطني تتمثل في الدستور والقوانين الملحقة به، ورؤية مصر 2030، والتي تهدف لجعل مصر من أكبر 30 اقتصاد في العالم، ولا بد أن يكون هناك أسئلة محددة حول ما تم وما هو قادم، وأن يكون الحوار حول كيفية استخدام السلطة السياسية لتقدم هذا البلد، وعلينا أن نتحدد من الذي يتحاور والتوسع في هذا الامر يؤدي إلى أن الحوار يتحول لإيضاح موقف من القضايا، مقترح أن يكون الحوار حول عدد معقول من الناس يتم توزيعه على لجان تتحاور للخروج بوثيقة تقدم لصانع القرار وللمجتمع ككل.

 

عبد المنعم سعيد رؤية مصر 2030 الطبي اقتصاد مجلس الشيوخ الإرهاب برنامج مصر كورونا

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