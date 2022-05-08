أخبار الرياضة| أحلام صلاح بالتتويج بالدوري الإنجليزي تقترب من التبخر.. والأهلي يطالب بإقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب محايد

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي :

نجح فريق مانشستر سيتي في الفوز على نظيره نيوكاسل يونايتد، بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار الجولة الـ 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ليحبط آمال فريق ليفربول الإنجليزي ويتصدر البريميرليج بفارق ثلاث نقاط عن الريدز.

نجح فريق أتليتكو مدريد في حسم الديربي، بالفوز بهدف للا شئ على نظيره الريال، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإسباني.

أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم إلى باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يطلب فيه إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في دولة محايدة، بعيدًا عن الفرق الأربعة التي تتسابق في الدور قبل النهائي للبطولة.

نجح النادي الأهلي في الفوز على وفاق سطيف الجزائري، برياعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، على ملعب السلام وي "الأهلي" ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

توج الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني دانييال جوردو بلقب كأس السوبر الأفريقي للمرة الثانية في تاريخه.

توج الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني دانييال جوردو بلقب كأس السوبر الأفريقي للمرة الثانية في تاريخه.

وحصد المارد الأحمر اللقب عقب تغلبه على غريمه التقليدي الزمالك والذي يقوده فنيًا مواطنه الإسباني الآخر أوليفير روي بنتيجة 32 - 31.

سيطرة فرحة عارمة على نجوم النادي الأهلي لفريق لكرة اليد والجهاز الفني بعد الفوز على الزمالك 32- 31 والتتويج ببطولة السوبر الأفريقي لكرة اليد للمرة الثانية في تاريخه .