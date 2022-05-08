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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة| أحلام صلاح بالتتويج بالدوري الإنجليزي تقترب من التبخر.. والأهلي يطالب بإقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب محايد

اخبار الرياضة
اخبار الرياضة

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي :

بعد فوز السيتي.. أحلام محمد صلاح بالتتويج بالدوري الإنجليزي تقترب من التبخر

نجح فريق مانشستر سيتي في الفوز على نظيره نيوكاسل يونايتد، بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار الجولة الـ 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ليحبط آمال فريق ليفربول الإنجليزي ويتصدر البريميرليج بفارق ثلاث نقاط عن الريدز.

أتلتيكو يحسم ديربي مدريد ويفوز على الريال 1-0 في الدوري الإسباني

نجح فريق أتليتكو مدريد في حسم الديربي، بالفوز بهدف للا شئ على نظيره الريال، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإسباني.

الأهلي يتمسك بالعدالة.. ويطالب بإقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب محايد

أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم إلى باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يطلب فيه إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في دولة محايدة، بعيدًا عن الفرق الأربعة التي تتسابق في الدور قبل النهائي للبطولة.

شاهد.. أهداف مباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا

نجح النادي الأهلي في الفوز على  وفاق سطيف الجزائري، برياعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، على ملعب السلام وي "الأهلي" ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يهزم الزمالك 32-31 ويتوج بلقب كأس السوبر الأفريقي للمرة الثانية

توج الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني دانييال جوردو بلقب كأس السوبر الأفريقي للمرة الثانية في تاريخه.

الأحمر يفوز بالسوبر الأفريقي.. أرقام الأهلي والزمالك بكأس العالم للأندية لكرة اليد

توج الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني دانييال جوردو بلقب كأس السوبر الأفريقي للمرة الثانية في تاريخه.

وحصد المارد الأحمر اللقب عقب تغلبه على غريمه التقليدي الزمالك والذي يقوده فنيًا مواطنه الإسباني الآخر أوليفير روي بنتيجة 32 - 31.

فرحة نجوم الأهلي بعد الفوز على الزمالك والتتويج بالسوبر الأفريقي لليد.. شاهد

سيطرة  فرحة عارمة على نجوم النادي الأهلي لفريق لكرة اليد والجهاز الفني بعد الفوز على الزمالك 32- 31 والتتويج ببطولة السوبر الأفريقي لكرة اليد للمرة الثانية في تاريخه . 

أخبار الرياضة محمد صلاح الأهلى الدوري الإنجليزي نهائى دورى أبطال إفريقيا ليفربول

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