خبير بالأسواق: كل مواطن يحافظ على سيارته القديمة خلال الفترة القادمة

قال محمود خيري خبير أسواق السيارات أنه يجب على المستهلك خلال الفترة القادمة أن يحافظ على سيارته القديمة وأن يعمل على تجديدها فقط كون الوقت الراهن ليس وقتاً مناسباً للإقدام على شراء سيارات جديدة أو التفكير في التغيير نهائياً في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً وفي ظل الحروب وهذا ليس الوقت المناسب بسبب الظروف العالمية الحقيقية.

وكشف "خيري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:أنه بالرغم من إلتماس العذر لأصحاب بعض توكيلات السيارات في تلك الظروف إلا أن بعضهم يمارس ممارسات غريبة مثل رفع أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه في أول أيام رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الامريكي في المرة الأولى.



ووجه خبير أسواق السيارات رساله لاصحاب التوكيلات : " الي بيحصل ده بيعمل ركود تضخمي رفقاً بالناس ".