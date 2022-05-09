عمرو أديب عن أزمة الاقتصاد العالمي : الجميع بشكل عام مترقب وبيفكر

علق الإعلامي عمرو أديب على الازمة التي يمر بها الاقتصاد العالمي بعد رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة .

وقال عمرو أديب " ان الجميع بشكل عام مترقب وبيفكر، اللي عنده مصنع فيه ٣ الاف عامل بيقول لك طب انا هعمل ايه انا عندي مشكلة وممكن المصنع ده يقف شوية او يبقى عندي فيه حاجة أنا لازم اتصرف".



وأضاف خلال برنامج " الحكاية " المذاع على قناة mbc مصر، " اللي عنده مشروع يقول لك عايز اغير الطريقة اللي باخد بها وتاخد بها الكهربا عايز اقلل المصاريف اخد بالي من الضرايب بتاعتي فهو ده الموضوع يا جماعة لو سمحتم ارجوكم لازم يكون هناك وعى".





وتابع “ انا بحاول اقنعك انك تاخد بالك من الان انا عارف برضه هتطربق على دماغي تاني انا بقول على اللي حصل ”.