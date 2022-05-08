رابطة مصنعي السيارات: زيادة الدولار الجمركي ولو بجنيه واحد فقط يرفع الأسعار

جاوب المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، على سؤال بشأن ارتفاع سعر الدولار الجمركي وهل يؤثر على ارتفاع سعر السيارات.

وقال خالد سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، إن زيادة سعر الدولار الجمركي بجنيه واحد فقط يرفع سعر السيارات.

وأضاف المهندس خالد سعد، آمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن أي زيادة في سعر الدولار الجمركي تؤثر على سعر فاتورة السيارة، لافتا إلى أن أسعار السيارات سترتفع في الفترة المقبلة في ظل التطورات الأخيرة.

وتابع المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن نصح انه كل مواطن لديه سيارته لابد أن يحافظ عليها حتى تتضح الرؤية ونعرف إلى أي طريق نذهب في هذا الأمر.