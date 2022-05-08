اختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة.. القومي للمرأة: القرار يخفف المعاناة

أصدر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، قرارا باختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة، وسرعة إنجاز منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة.



ووجَّه النائب العام إدارةَ التفتيش القضائي بمكتبه بتشكيل لجنة لاختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة على مستوى الجمهورية، والتي بموجبها أصدر النائب العام قرارًا بإلغاء العمل ببعض الدفاتر ودمجها مع غيرها واستبدالها بدفاتر إلكترونية، فضلًا عن إصداره كتابًا دوريًّا بتعليمات معممة لأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية تتضمن كيفية القيد بالدفاتر الجديدة المنشأة، وتلقي طلبات منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة مباشرة دون اشتراط سبق اللجوء إلى جهة الشرطة، مع عدم الإخلال بحقهم في اللجوء إليها، فضلًا عن التوجيه بسرعة التحقيق في تلك الطلبات واستيفائها فور تلقيها، وبعض التوجيهات الإدارية لضمان تحقيق الغرض من الكتاب الدوري المُعمم.

وتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بخالص التحية والتقدير الى المستشار حماده الصاوي النائب العام ، لإصداره قرارات بتشكيل لجنة لاختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة على مستوى الجمهورية ، وذلك ضمن استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي.



-قرار يحقق العدالة الناجزة

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها بهذه القرارات التي سوف تساهم بصورة كبيرة في تحقيق العدالة الناجزة مما يساهم في سرعة فضِّ منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة، وتسهيل إيتاء المرأة الحاضنة كافَّة حقوقها دون تحملها مشقة أو عناء ، و تيسير الإجراءات على المواطنين، وسرعة إنهائها، وحسن تقديم الخدمات إليهم ، مما يساهم في تخفيف المعاناة عن كاهل الأسر المصرية ، مشددة على أن هذه القرارات تؤكد علي الجانب الإنساني للنيابة العامة وقضاء الأسرة ، مما ينعكس في تحقيق استقرار الأسرة المصرية، ومن ثَمّ المجتمع بأسره



-القرار إنجاز تمنته المرأة منذ فترة طويلة

عبرت الدكتورة رانيا يحيى، عضوة المجلس القومى للمرأة عن سعادتها من قرار النائب العام وشكرته لأن النساء تحتاجه وتحتاج العدالة الناجزة.

وأضافت " يحيى " ل"صدى البلد " يجب أن يكون هناك تيسير على السيدات المطلقات أو المعنفات ليحصلن على حقوقهن بل تساندهم الدولة فى توفير كافة متطلباتهم .

وأشارت أن ما حدث إنجاز وطلب كانت تتمناه النساء من فترة وتمنت أن يكون لدينا قوانين رادعة وتفعيل القوانين يتم بشكل أبسط ويأخذ كل شخص حقه وأن يكون الحد الأقصى لوجود القضايا فى المحاكم يكون شهرين.

يذكر أنه وفقًا للكتاب الدوري رقم ٢ لسنة ٢٠٢٢ ، صدر قرار رقم ٦١١ لسنة ٢٠٢٢ والذي أُلغي بموجبه العمل ببعض الدفاتر واستبدالها بدفاتر الكترونيه لتسهيل واختصار إجراءات الدورة المستندية لنيابات الأسرة على مستوى الجمهورية وذلك لسرعة فض منازعات حيازة مسكن الزوجية والحضانة والتسهيل وإيتاء المرأة الحاضنة كافه حقوقها دون تحملها مشقه او عناء ويتضمن القرار الإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات دون اشتراط اللجوء الى جهة الشرطة مسبقا والتوجيهات الإدارية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.