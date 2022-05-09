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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

73 % نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالغربية بتكلفة 420 مليون جنيه

محافظ الغربية
محافظ الغربية

ناقش الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، موقف الخطة الاستثمارية للمحافظة في نهاية الربع الأخير لخطة العام المالي 2021/ 2022، وذلك في اجتماع حضره الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام ومديري الإدارات المالية والهندسية والتخطيط والقانونية.

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وخلال الاجتماع ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لمشروعات الكهرباء بالخطة الاستثمارية والتي تم الانتهاء منها بنسبة ٩٧% بتكلفة ٢٢.٦٥١ مليون جنيه ، وموقف مشروعات تحسين البيئة والتي وصلت نسبة التنفيذ بها إلى ٤٤ % بتكلفة ٢٥.٣٢٦ مليون جنيه إلى جانب مناقشة مشروعات الأمن والإطفاء والمرور والتي وصلت إلى ٨٢ % بإجمالي تكلفة ٢٣.٠٦٥ مليون جنيه.

 

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كما ناقش محافظ الغربية الموقف التنفيذي لمشروعات رصف الطرق والتي تتم بتكلفة  ٢٤٣.٣٥٩ مليون جنيه ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى ٧١.٥ % وكذلك مشروعات الكباري والأنفاق بنسبة ٥٥.٢ % بتكلفة ٧.٦٤٦ مليون جنيه إلى جانب مناقشة مشروعات تدعيم الوحدات المحلية بتكلفة ٩٨.١٢٤ مليون جنيه والتي قاربت على الانتهاء بنسبة ٩٨% ليصبح إجمالى نسبة التنفيذ في جميع القطاعات ٧٣ % بإجمالي تكلفة ٤٢٠.١٧١ مليون جنيه.

محافظ الغربية الخطة الاستثمارية مليون جنيه الدكتور طارق رحمي الاستثمار مشروعات الكهرباء التخطيط رصف الطرق

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