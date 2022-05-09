المستشار عبدالله الباجا: اختصار الدورة المستندية في نيابات الأسرة لرفع المعاناة عن المواطنين.. فيديو

قال المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة الأسرة، إن اختصار الدورة المستندية في نيابات الأسرة تأتي لرفع المعاناة عن المواطنين.

وأضاف "الباجا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "النائب العام أصدر قرارات لاختصار الدورة المستندية في نيابات الأسرة"، موضحا: "قرارات النائب العام ستساعد في تقليص مدة التقاضي في قضايا الأسرة".



وأشار: "النائب العالم أصدر قرارا بإلغاء العمل ببعض الدفاتر ودمجها مع غيرها واستبدالها بدفاتر إلكترونية، فضلا عن إصداره كتابا دوريا بتعليمات معممة لأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية تتضمن كيفية القيد بالدفاتر الجديدة المنشأة".