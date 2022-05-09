Gucci تبدأ قبول مدفوعاتها بالعملات المشفرة

أعلنت العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة جوتشي Gucci من الأزياء والسلع الجلدية، أنها ستبدأ في قبول المدفوعات التي تُسدد لها بالعملات المشفرة على أن يتم ذلك في نهاية شهر مايو الجاري، وفي نطاق محدد للغاية حيث ستقبل Gucci هذا النوع من العملات ب ٥ متاجر فقط في الولايات المتحدة.

وبحسب ما نشر موقع Slashgear التقني سوف تتعامل Gucci بالعديد من العملات المشفرة على سبيل المثال عملة البيتكوين و الإيثيريوم واللايتكوين و الدوجكوين . بالإضافة إلى قبول Gucci بما يسمى بـ "العملات المستقرة" و هي شكل من أشكال العملة المشفرة المرتبطة بالدولار الأمريكي ، مما يعني أن لها دائمًا نفس قيمة الدولار.

و Gucci واحدة من أهم العلامات التجارية التي تستثمر في العملات المشفرة وال NFT وهي رموز غير قابلة للاستبدال، حيث تمتلك Gucci بالفعل خط NFT خاص بها وهو Superplastic: SuperGucci يتكون من 500 رمز محدود الإصدار، واستطاع هذا الخط لتقنية NFT تحقيق نجاح بشكل معتدل، حيث تم تسجيل أعلى مبيعات عند 30 Ethereum (ETH) وهو الذي بلغ حوالي 80 ألف دولار في وقت البيع تحديدا في 1 فبراير 2022.

وتأتي الكثير من مشاريع Gucci في ال NFT من مصممين غير معروفين ويديرونها بشكل خفي تقريبًا وعلى الرغم من تحقيق هذا النجاح إلا أنه لا تزال مشاريع Gucci محدودة إلى حد ما مع ال NFT حيث أن خطوات Gucci في هذا العالم لا تزال محدودة ومحسوبة.

وتعد عملية قبول العملات المشفرة في المتاجر الفعلية أمرًا ليس بالسهل، حيث يتطلب من الشخص الذي يريد أن يتعامل بالعملات المشفرة أن يمتلك محفظة تشفير ويتطلب عدة متطلبات، فعندما تكون بالخارج لا يمكن استخدام هذه المحفظة إلا من خلال الاتصال بالإنترنت.



وتتم عملية الشراء عن طريق إرسال رابط بريد إلكتروني إلى عملاء Gucci داخل المتجر يحتوي على رمز الاستجابة السريعة QR code. ويعتبر الرمز المُرسل هو أسهل وأسرع طريقة في الدفع للانتقال مباشرةً من محفظة العملات المشفرة للعميل إلى Gucci