التعاون الدولي توقع عددا من الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي.. اليوم

تنظم وزارة التعاون الدولي،اليوم الاثنين بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي مؤتمرًا احتفالاً بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون في إطار الشراكة المصرية الأوروبية.

ويشارك في المؤتمر الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وعدد من الوزراء.

برنامج"مكافحة تحديات الهجرة "

ومن أبرز صور التعاون المصرى الأوروبى برنامج"مكافحة تحديات الهجرة " الممول في إطار صندوق الطوارئ الأوروبي الخاص بأفريقيا، والممول بقيمة 63,6 مليون يورو بواقع 60مليون يورو منحة من الإتحاد الأوروبي و 3.5 مليون يورو منحة من مساهمات أخرى، حيث يهدف البرنامج إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص وإيجاد حلول لمعالجة الأسباب الإجتماعية والإقتصادية الرئيسية المسببة لهذه الظاهرة.

فى أبريل الماضى عقدت وزارة التعاون الدولي اجتماع اللجنة التسييرية الأولى لبرنامح مكافحة تحديات الهجرة وذلك مع وفد الاتحاد الأوروبي في مصر وصندوق الاتحاد الأوروبي للطوارئ الخاص بأفريقيا .