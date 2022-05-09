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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبير إقتصادي: العالم يعاني من ركود تضخمي وألمانيا قد تفلس.. فيديو

هاني توفيق الخبير
هاني توفيق الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية المصرية للاستثمار ال

قال هاني توفيق الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقاً إن ما يشهده العالم الآن وما يحدث الفترة القادمة لم يره أحد على قيد الحياة حتى الآن وكانت مثل تلك الأزمات يقرأ عنها في الكتب ولم يعاصره أحد الآن في العالم.

وتابع "توفيق" خلال  لقائه التليفزيوني ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: أي حد هيحاول دلوقتي يخرج بحلول ويخلي الازمة محلية يبقى غلطان لاننا مش في معزل عن العالم مش بس كده حتى اللي بيحصل بره في العالم محدش يعرف هيحصل ايه.

مضيفا : "الموضوع كله حتى المؤسسات الدولية والاكثر تفاؤلاً قالت أنه حتى لو انتهت الحرب اليوم فإن فترة التعافي قد تمتد لعامين على الأقل في ظل متغيرات وحالة من اللايقين في كثير من المستجدات على مستوى العالم ".
 
وواصل : "ما يحدث الان غير مسبوق ولا يوجد مقياس عليه إحنا بنتكلم عن ركود تضخمي وأن ألمانيا ممكن تفلس وبريطانيا دخلت في ركود  شديد  والولايات المتحدة تحارب بالوكالة إنما أوروبا متبهدلة ".

وشدد أن هناك عدة معوقات  تتعلق بمناخ الاستثمار في مصر  أخرت وقللت تدفق الاستثمارات خلال 16 شهرا على التوالي حدث انكماش كبير  لدور القطاع الخاص ،  قائلاً : " إحنا عندنا مشكلة موروثة  من قبل الازمة أضيف عليها كافة الأزمات اللاحقة ".

استثمار بريطانيا مصر القطاع الخاص الولايات المتحدة لميس الحديدي الخبير الاقتصادي

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