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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار الفن .. وفاة والدة أشرف مصيلحي .. لقاء الخميسي تكشف عن إصابتها فى الجيم

اخبار الفن
اخبار الفن

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة ، نستعرض ابرزها فى السطور التالية .

 

ابنة أحمد راتب تتبرأ من انتقاد زفاف فراج وبسنت: أنا أضعف من تحمل الذنب

أثارت ابنة الفنان الراحل أحمد راتب، حالة من الجدل الواسع بعد تصريحاتها عن فرح محمد فراج وبسنت شوقي، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مما عرضها إلى هجوم شرس من جانب متابعيها.

ودفع هذا الهجوم ابنة أحمد راتب، لكتابة منشور جديد توضح فيه سبب انتقادها للفرح، قائلة: قولًا واحدًا أنا أضعف من أن أتحمل ذنب التسبب في خلاف أو فتنة بين الناس.. أنا عاشقة للهوية والتراث العربي والمصري بالأخص، وكان هذا مقصدي من التعليق على الفرح.

 

وفاة والدة الفنان أشرف مصيلحي وتشييع الجثمان غدا من مسجد مصطفى محمود

توفيت  والدة الفنان اشرف مصيلحي  وحماه المخرجة منال الصيفي ، وذلك بحسب ما نشره شقيق الاخيرة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

ومن المقرر ان يتم تشيع جنازة والدة الفنان أشرف مصيلحي ، اليوم بعد صلاة الظهر بمسجد مصطفي محمود ، على ان يتم دفن الراحلة بمقابر الاسرة بمقابر القوات المسلحة ، ويتم استقبال العزاء هناك .

مبروك حبيبتي.. تامر حسني يرد على شائعات انفصاله عن زوجته بصورة تجمعهما

رد الفنان  تامر حسني، على شائعات انفصاله عن زوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، بطريقة غير مباشرة بصورة تجمعهما، بعد انتشار شائعات الانفصال خلال الساعات الماضية.

وأعرب تامر حسني عن بالغ سعادته بنجاح زوجته بسمة بوسيل في افتتاح شركة خاصة لها، حيث نشر صورة تجمعهما عبر خاصية ستوري على حسابه الشخصي بموقع إنسجرام.

أخبار الفن.. أول تعليق من مروان خورى على فسخ الخطوبة.. وهنا الزاهد: تعرضت للتنمر بسبب مناخيرى

أخبار الفن.. مفاجأة بشأن طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. وابنة أحمد راتب تنتقد حفل زفاف محمد فراج

سولا يحصد جائزة أفصل فيلم بمهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد

شهد حفل ختام الدورة ١٢ من مهرجان مالمو للسينما العربية توزيع جوائز مسابقة الأفلام الروائية، وحصل الفيلم الأردني فرحة للمخرجة دارين سلام على جائزة لجنة التحكيم، فيما حصل سولا على جائزة أفضل فيلم.

المهرجان يعرض عددا كبيرا من الأفلام المصرية، وتختتم فعالياته بفيلم حامل اللقب للمخرج هشام فتحي، ويضم البرنامج المعلن للمهرجان 56 فيلمًا (31 فيلما طويلا و 25 فيلما قصيرا)، من إنتاج 14 دولة عربية مختلفة، مع شركات إنتاجية من 10 دول غربية.

لقاء الخميسي لصدى البلد: أصيبت بتمزق في الأربطة أثناء التدريب بالجيم

كشفت الفنانة لقاء الخميسي، تفاصيل تعرضها لإصابة في القدم داخل الجيم.

وقالت لقاء الخميسي  في تصريح خاص لصدى البلد: "أثناء التدريب في الجيم أصيبت قدمي وحدث لي تمزق في الأربطة وأقوم حاليا بعمل جلسات علاج طبيعي".

وكانت تعرضت الفنانة لقاء الخميسي لإصابة في قدمها خلال ممارستها الرياضة داخل إحدي صالات الألعاب الرياضية، حسبما أعلنت عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

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