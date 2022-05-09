أخبار الفن .. وفاة والدة أشرف مصيلحي .. لقاء الخميسي تكشف عن إصابتها فى الجيم

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة ، نستعرض ابرزها فى السطور التالية .

أثارت ابنة الفنان الراحل أحمد راتب، حالة من الجدل الواسع بعد تصريحاتها عن فرح محمد فراج وبسنت شوقي، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مما عرضها إلى هجوم شرس من جانب متابعيها.

ودفع هذا الهجوم ابنة أحمد راتب، لكتابة منشور جديد توضح فيه سبب انتقادها للفرح، قائلة: قولًا واحدًا أنا أضعف من أن أتحمل ذنب التسبب في خلاف أو فتنة بين الناس.. أنا عاشقة للهوية والتراث العربي والمصري بالأخص، وكان هذا مقصدي من التعليق على الفرح.

توفيت والدة الفنان اشرف مصيلحي وحماه المخرجة منال الصيفي ، وذلك بحسب ما نشره شقيق الاخيرة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

ومن المقرر ان يتم تشيع جنازة والدة الفنان أشرف مصيلحي ، اليوم بعد صلاة الظهر بمسجد مصطفي محمود ، على ان يتم دفن الراحلة بمقابر الاسرة بمقابر القوات المسلحة ، ويتم استقبال العزاء هناك .

رد الفنان تامر حسني، على شائعات انفصاله عن زوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، بطريقة غير مباشرة بصورة تجمعهما، بعد انتشار شائعات الانفصال خلال الساعات الماضية.

وأعرب تامر حسني عن بالغ سعادته بنجاح زوجته بسمة بوسيل في افتتاح شركة خاصة لها، حيث نشر صورة تجمعهما عبر خاصية ستوري على حسابه الشخصي بموقع إنسجرام.

شهد حفل ختام الدورة ١٢ من مهرجان مالمو للسينما العربية توزيع جوائز مسابقة الأفلام الروائية، وحصل الفيلم الأردني فرحة للمخرجة دارين سلام على جائزة لجنة التحكيم، فيما حصل سولا على جائزة أفضل فيلم.

المهرجان يعرض عددا كبيرا من الأفلام المصرية، وتختتم فعالياته بفيلم حامل اللقب للمخرج هشام فتحي، ويضم البرنامج المعلن للمهرجان 56 فيلمًا (31 فيلما طويلا و 25 فيلما قصيرا)، من إنتاج 14 دولة عربية مختلفة، مع شركات إنتاجية من 10 دول غربية.

كشفت الفنانة لقاء الخميسي، تفاصيل تعرضها لإصابة في القدم داخل الجيم.

وقالت لقاء الخميسي في تصريح خاص لصدى البلد: "أثناء التدريب في الجيم أصيبت قدمي وحدث لي تمزق في الأربطة وأقوم حاليا بعمل جلسات علاج طبيعي".

وكانت تعرضت الفنانة لقاء الخميسي لإصابة في قدمها خلال ممارستها الرياضة داخل إحدي صالات الألعاب الرياضية، حسبما أعلنت عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».