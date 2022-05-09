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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|آبل تواجه مشكلات خطيرة مع أجهزة التتبع AirTags.. وأفضل 5 ألعاب فيديو بوليسية ومليئة بالإثارة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

Gucci تبدأ قبول مدفوعاتها بالعملات المشفرة

أعلنت العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة جوتشي Gucci من الأزياء والسلع الجلدية، أنها ستبدأ في قبول المدفوعات التي تُسدد لها بالعملات المشفرة على أن يتم ذلك في نهاية شهر مايو الجاري،  وفي نطاق محدد للغاية حيث ستقبل Gucci هذا النوع من العملات ب ٥  متاجر فقط في الولايات المتحدة.

 

آبل تواجه مشكلات خطيرة مع أجهزة التتبع AirTags بسبب إشعاراتها المزيفة

تواجه شركة آبل الأمريكية عدد من المشكلات مع أجهزة التتبع الخاصة بها AirTags حيث ترسل الأجهزة إشارات وتنبيهات كاذبة للمستخدمين عندما يقوم المستخدمون بتشغيلها للبحث عن أجهزتهم الضائعة أو المفقودة.


تسريبات مصورة تكشف تصميم هاتف موتورولا Motorola Razr 3 القابل للطي

كشفت تسريبات مصورة التصميم والمواصفات الرئيسية لهاتف Motorola Razr 3 القابل للطي والقادم من شركة موتورولا الأمريكية والمتوقع إطلاقه خلال الأشهر القليلة القادمة حيث تعتزم الشركة المنافسة مع هاتف Galaxy Z Flip 3 الذى تم إطلاقه من شركة سامسونج.

 

شاومي تعتزم إطلاق سلسلة هواتف رائدة بسعر رخيص.. تفاصيل

تتجه شركة شاومى الصينية لإطلاق سلسلة هواتف ذكية رائدة بسعر رخيص منافسة لسلسلة Xiaomi 12 التى تم إطلاقها في بداية العام، حيث ستصدر السلسلة الجديدة تحت اسم Xiaomi 12S وتشتمل على عدد من المواصفات الجيدة.

 

كيفية إزالة يوتيوب والتطبيقات الأخرى من التلفزيون الذكي


يعتبر أحد أفضل الميزات الموجودة على التليفزيون الذكي هو الوصول إلى جميع التطبيقات المتاحة، حيث يمكنك الوصول إلى خدمات دفق الفيديو المفضلة لديك مثل YouTube يوتيوب ونتفليكس أوPrime Video كما يمكن أيضًا الوصول إلى تطبيقات بث الموسيقى مثل Spotify و Pandora.

 

أفضل طرق تصميم لوجو على الفيديو لأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية


تتيح تطبيقات الفيديو التي تعمل كمحرر للفيديو وتعديله عبر الإنترنت إضافة اللوجو أو الشعارات المصورة إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك ببضع خطوات بسيطة وسهلة كما يمكن تصميمها على أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية .

 

من بينها شيرلوك هولمز.. أفضل 5 ألعاب فيديو بوليسية ومليئة بالإثارة


يفضل الكثير من الأشخاص مشاهدة الأفلام والمسلسلات التي تقوم على الألغاز ومن ثم اللعب بألعاب فيديو تحتوي على الغموض والإثارة، وتعد  الألعاب البوليسية الغامضة عبارة عن ألعاب جماعية يلعب فيها أحد الحاضرين دور الجاني سراً ، ويجب على الحاضرين الآخرين تحديد من بينهم المجرم.


فيفو تستعد لإطلاق هاتف iQOO Z5 ببطارية 6 آلاف مللي أمبير ومعالج قوي


تعتزم شركة فيفو الصينية إطلاق هاتف جديد من فئة iQOO حيث سيصدر الهاتف تحت اسم  iQOO Z5 وسيشتمل على عدد من المواصفات المختلفة عن هاتف iQOO Neo6 SE الذى تم إطلاقه منذ يومين.

 

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