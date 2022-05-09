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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إسلام حسن نجم يد الأهلي: استغلال أخطاء الزمالك وراء تتويجنا بالسوبر الإفريقي.. فيديو

إسلام حسن
إسلام حسن

قال إسلام حسن لاعب فريق اليد بالأهلي، إن بطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد التي فاز بها النادي على حساب الزمالك كانت ذات أهمية بالغة، واستغل الفريق أخطاء المنافس في الشوط الثاني الحفاظ على التركيز حتى الدقائق الأخيرة لتحيق الفوز وتعويض أداء الشوط الأول.

وأضاف إسلام حسن خلال مداخلة هاتفية من النيجر مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة صدى البلد، أن لعبة كرة اليد صعبة وتحتاج إلى مجهود كبير وفي مباريات الأهلي والزمالك الفريق الأقل أخطاء يكون أقرب للفوز.

وتابع لاعب فريق اليد بالأهلي، أن كل لاعب أدي المطلوب منه في المباراة ووفقنا الله في تحقيق الفوز على الزمالك، مشيرا إلى أن الزمالك فريق كبير ولديه لاعبين محترفين والخسارة أمام الأهلي لا تقلل منهم .

إسلام حسن الأهلى بطولة السوبر الافريقي الزمالك مباريات الأهلي والزمالك

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