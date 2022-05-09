خنقها أثناء ممارسة الرذيلة.. اعترافات قاتل سيدة الجيزة: رميتها عارية في القمامة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، التفاصيل الكاملة لمقتل سيدة على يد تاجر وإلقاء جثتها عارية في مقلب قمامة في مدينة 6 أكتوبر.

واعترف المتهم بجريمته تفصيليا، حيث أقر بوجود علاقة آثمة تربطه بالمجني عليها منذ فترة، وأنه في يوم الواقعة حضرت إليه وأثناء ممارسة الرذيلة في الشقة حاولت سرقة أمواله من ملابسه.

وقال المتهم، أنه في هذه الأثناء قام بضربها على رأسها بعصا خشبية ثم خنقها وحملها عارية، ثم وضعها داخل جوال وخرج بها على تروسيكل وألقى بجثتها في مقلب قمامة بمدينة 6 أكتوبر.

وكانت الأجهزة الأمنية في الجيزة قد تلقت بلاغا أفاد العثور على جثة سيدة عارية داخل جوال مخنوقة بقطعة قماش وملقاه في القمامة، وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، هوية السيدة حيث تبين أنها ربة منزل ومُبلغ باختفائها منذ فترة، وعقب تقنين الإجراءات وفحص علاقات المجني عليها، توصلت التحريات لوجود علاقة بين المجني عليها مع تاجر.

وعقب ضبط المتهم، تبين من التحريات الأمنية وجود علاقة غير شرعية بين المتهم والمجني عليها، ويوم الواقعة حضرت اليه وأثناء ممارستهم العلاقة الآثمة قامت بسرقة أموال من ملابسه، كما شرحت التحريات، قيام المتهم بخنقها ومن ثم وضعها في جوال ونقلها إلي موقع العثور عليها.

فريق بحث لكشف لغز العثور على جثة سيدة عارية

وشكلت إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة السيدة العارية.

وتضمنت خطة البحث، برئاسة العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر تعميم نشرة على اقسام الجمهورية بمواصفات المجني عليها.

بلاغا تلقته شرطة النجدة في الجيزة، أفاد العثور على جثة سيدة عارية داخل صندوق قمامة بالحي 11 بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقل المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم أكتوبر ثان على رأس قوة امنية إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة لسيدة عارية .