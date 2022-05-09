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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استقالة مسئولة كبيرة في الأمم المتحدة بسبب الفساد

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

وافق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على استقالة جريتا فاريمو رئيسة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وذلك عقب خضوعها للتحقيق على خلفية استثمارات وظفتها مشكوك في مصدرها.

وقال مكتب الأمم المتحدة بكوبنهاجن، إن مهمته تتمثل في توفير خدمات البنية التحتية والمشتريات وإدارة المشاريع من أجل عالم أكثر استدامة.

وتم قبول استقالة فاريمو في اليوم الذي ذكرت فيه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن المكتب اتخذ "سلسلة محيرة من القرارات المالية" أدت إلى خسائر بلغت 25 مليون دولار.

وجاء تقرير الصحيفة عقب مقال نشر في 16 أبريل في "ديفيكس"، المنصة الإعلامية لمجتمع التنمية العالمي للكاتب المقيم في بروكسل إيليا غريدنيف، بعنوان: "ما الخطأ الذي حدث في مبادرة الاستثمار المؤثر الطموحة لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع؟".

وذكر المقال أن "التحقيق ركز على سلسلة من القروض من الوكالة إلى شركة مقرها سنغافورة تلقت عشرات الملايين من الدولارات لتطوير خطط لبناء أكثر من مليون منزل بأسعار معقولة في ست دول".

وأضاف: "اليوم توقف المشروع بأكمله، ويدين مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بعشرات الملايين من الدولارات، ولم يتم بناء منازل".

ونقلت "ديفيكس" عن متحدث باسم الوكالة لم تكشف عن هويته قوله: "يتم اتخاذ خطوات لاستعادة جميع المبالغ المستحقة بغض النظر عن مصدر الأنشطة".

 

انطونيو جوتيريش مكتب الأمم المتحدة الأمم المتحدة البنية التحتية نيويورك تايمز

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