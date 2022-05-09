عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير مرتضى : تواصلت مع وكيلة موسيماني وسنضم رمضان صبحي فى هذه الحالة

أمير مرتضى وفيريرا
أمير مرتضى وفيريرا

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف على كرة القدم في الزمالك عن إمكانية التعاقد مع رمضان صبحي نجم بيراميدز، وعن أزمة نهاية العقود بنهاية يونيو القادم بالتزامن مع استمرار مسابقة الدوري المصري.

وقال أمير مرتضى في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "رمضان واحد من أفضل اللاعبين المتواجدين في مركزه، إذا كان مناسبا للمنظومة في يوم من الأيام فسنتفاوض معه. نتطلع دائما لأن يكون لدينا الأفضل".

وأضاف "لو كان هناك رغبة في التعاقد مع لاعب من الأهلي فنخاطب إدارة النادي بشكل رسمي لأن هذا هو الأمر الصحيح وما يجب أن يحدث".

وعن العقود قال: "عقود لاعبي الزمالك تنتهي في نهاية يونيو والدوري سينتهي في أغسطس، ننتظر رد اتحاد الكرة لحل هذه الأزمة وهي مسئولية الاتحاد".

أما عن لاعبي الفريق المخضرمين قال أمير مرتضى: "شيكابالا قائد نادي الزمالك وواحد من أهم الكوادر القيادية في النادي، مستمر معنا بالطبع في الموسم المقبل وكذلك محمد عبد الشافي، الإفادة التي يقدمها لنا الثنائي أكبر مما يتخيله الكثير".

وتابع "غيرنا عقد شيكابالا بالقيمة التي اتفق عليها مسبقا بمجرد علمنا بذلك وكان بطلب من رئيس النادي".

وأوضح "شيكابالا وعبد الشافي وحازم إمام لن يرحلوا عن الزمالك إلا عندما يقولوا إنهم غير قادرين على الاستمرار".

وكشف أمير مرتضى عن حقيقة التواصل بينه وبين وكيلة بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، قائلا: "حدث تواصل بيني وبين وكيلة موسيماني بناء على طلبها وعن طريق وسيط، وأخبرتنا بأن هناك مشاكل مع الأهلي وأنها كوكيلة للمدرب تبحث عن الخيارات المتاحة".

وعن وجود بند في عقد يوسف أوباما يشترط عدم تقاضي أي لاعب راتب أكبر من راتبه قال: "اللاعب لم يكن يهتم به وأخبرني بذلك وبعدم وجود أي مشكلة من جانبه لحذف هذا البند".

أما عن مصطفى فتحي الذي انتقل إلى التعاون السعودي أوضح "لم أجد أي مبرر لرحيل مصطفى فتحي عن صفوف النادي على سبيل الإعارة دون تمديد التعاقد".

وكشف أمير مرتضى عن حجم الأزمة بين ولايتيه قائلا: "التضخم الذي حدث في عقود اللاعبين بين الولاية الأولى والثانية يساوي خمسة أضعاف تقريبا".

وأخيرا عن أزمة منع الزمالك من القيد قال: "سنقوم بحل أزمة القيد قريبا، المشكلة أقل مما قد يتخيله الكثير. التصالح تم مع أكاديمية الكاميرون بعد صدور قرار فيفا ولذلك لم يتم العمل به".

امير مرتضى منصور الزمالك رمضان صبحي بيراميدز الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبتور العضو الذكري.. التحريات في مقتل ميكانيكي كرداسة: متعدد العلاقات النسائية.. +18

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

هبوط جديد فى أسعار الذهب بختام تعاملات الأحد

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

زعيم كوريا الشمالية يلقي بـ مسئول في حوض أسماك متوحشة

ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد: أمطار على عدة مناطق غدا ودرجة الحرارة 41

ترشيحاتنا

دعاء المعجزات للنجاح.. 7 كلمات لا ترد قبل الفجر كررها بيقين

لتأمين رحلة النساء.. ناسا ترسل دميتين إلى القمر

فرح الديباني تكشف كواليس تقبيل ماكرون يدها

فرح الديباني: أعمل في باريس منذ 6 سنوات وفخورة بلقاء ماكرون

محافظ دمياط تستقبل الصيادين العائدين من اليمن بعد الإفراج عنهم| فيديو وصور

أمير مرتضى : تواصلت مع وكيلة موسيماني وسنضم رمضان صبحي فى هذه الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أزواج في حياة لولا صدقى.. هل أوقعت لعوب السينما المصرية رشدي أباظة في حبائلها؟

فارس السينما المصرية ومرشح الأوسكار.. هل مات صلاح الدين الأيوبي بسبب نباتات نادرة؟

الرئيس السيسي يكلف القوات المسلحة بالقضاء على العناصر الإرهابية في شمال سيناء.. فيديو وصور

هاكرز روس يهددون السلطات البريطانية بتعطيل أجهزة الأكسجين في المستشفيات

فيديو

كرهت شخصيتها في مسلسل انحراف.. لوسي: بتعامل مع التمثيل بقلبي

آيتن عامر تطرح برومو أغنية خطافة الرجالة.. فيديو

توفيت عائلة بسببك.. سر رسالة وجدت قرب حريق عقار مدينة نصر |فيديوجراف

بسبب الكلاب.. تغريم المتهم بسب وقذف الفنانة أنوشكا 15 ألف جنيه|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ