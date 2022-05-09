«الكرة الإفريقية فيها هزار».. تعليق ساخر من شبانة بشان إقامة نهائي دوري الأبطال في المغرب

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الكرة الإفريقية تفتقد التخطيط ويشوبها شىء من العشوائية، تعليقًا منه على الأنباء التي تردد حول إقامة مباراة نهائي دوري ابطال إفريقيا في المغرب.

واقترب الأهلي والوداد المغربي من التأهل إلى المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري، وتترد أنباء حول رغبه الاتحاد الإفريقي في إقامة نهائي دوري الأبطال في المغرب، على ملعب "مركب محمد الخامس".



وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، كان لابد أن يعلن الاتحد الإفريقي عن ملعب المباراة النهائية قبل إنطلاق البطولة، لمنع افشبهات عن اختياره لمكان إقامة النهائي.

وأبدى شبانة تعجبه، من رد فعل المسؤولين في نادي الوداد المغربي والوسط الرياضي المغربي، الذي ينتقد بيان الأهلي حول طلب العدالة في اختيار ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأتم شبانة، في الحقيقة الكرة الإفريقية يشوبها شىء من العشوائية مثلها مثل الكرة المصرية في بعض القرارات والمواقف.