تكريم رؤى المدني عن دورها في دعم السينما في السعودية بمهرجان مالمو للسينما العربية

حصلت رؤى المدني إحدى المؤسسين Arabia Pictures على تكريم خاص بشهادة تقدير عن دورها في دعم السينما في السعودية وإنتاج الأفلام العربية وتوزيع الأفلام العربية في العالم العربي.

وعن منحها شهادة التقدير صرحت رؤى قائلة “بتوجه بالشكر لمدير المهرجان محمد قبلاوي وكل القائمين على المهرجان وسعيدة جدا بتواجدي مع صناع الأفلام السعودية التي شاركت في دورة الاحتفاء بالسينما السعودية”.

ومبروك لكل صناع الأفلام العربية الذين شاركوا في المهرجان من خلال أفلامهم أو حكاياتهم ومزيد من التعاون المثمر بين شركة الصورة العربية وكل صناع الأفلام الموهوبين"



كما أعلنت مجموعة شركات الصورة العربية – Arabia Pictures خلال فعاليات الدورة الـ 12 من مهرجان مالمو للسينما العربية عن بدئها لتوزيع أفلام عربية حول العالم بعد مشوار طويل في توزيع الأفلام الأجنبية في السعودية ودول الخليج العربي، وستبدأ الشركة بالفيلم التونسي قدحة للمخرج أنيس الأسود، والذي انطلق في عرضه العالمي الأول بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وحصل على تنويه خاص بمسابقة آفاق السينما العربية وجائزة أفضل سيناريو بمهرجان مالمو.

كما شاركت رؤى في الجلسة النقاشية لماذا من المهم أن نصنع أفلامًا؟ مع المخرج والكاتب اللبناني خالد رمضان والمنتج السويدي مارتن بيرسون، في حوار أدارته الناقدة والمبرمجة السويدية برنيلا فرايكول، كما سيُعرض للشركة فيلم حامل اللقب والذي شاركت الشركة في إنتاجه وذلك في ختام فعاليات مهرجان مالمو للسينما العربية.

بدأت رؤى مشوارها المهني في 2001 حيث عملت بمجال الدعاية، لتحقق نجاحات قوية كواحدة من الرائدات السعوديات في هذا الوقت، أسست شركة لإدارة الفعاليات – Event Management عام 2008 والتي تعتبر الشركة الأولى من نوعها بالمملكة في ذلك الوقت، وفي 2013، انضمت إلى مجموعة قنوات MBC كرئيسة لقسم الإذاعة، وفي 2019 أصبحت المدير التنفيذي لشركة صدف، والتي تعتبر أكبر شركة إنتاج في المملكة السعودية وتمتلكها MBC.