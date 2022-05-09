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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

عض سيدة كبيرة .. سكان مدينة نصر يشكون من الكلاب المسعورة

صدى البلد

 

 


ارسل القارئ احمد علي سيد علي احمد عفيفي شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الكلاب الضالة.

وقال احمد  في شكواه نعاني نحن ٥٧ مشروع رابعة الاستثماري مدينة نصر بجور دار الدفاع الجوي ،من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبيرمما تتسبب في الرعب للأطفال والنساء بعد ان قام احد الكلاب بعقر طفل وشاب


واضاف انه في كلب غريب عن المنطقة عض سيدة كبيرة في السن في اكثر من مكان ونزفت جامد وراحت المستشفى

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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